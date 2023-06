Scicli: prime proiezioni a fine agosto al Cine-teatro Italia dopo la revisione degli impianti tecnologici

Era il 2013 quando a Modica un gruppo di giovani, appassionati di cinema, misero mano ad un progetto culturale facendo ripartire il cinema Aurora. Di questo gruppo faceva parte anche Michele Avveduto, modicano, che in queste settimane è “sbarcato” a Scicli e condurrà per i prossimi 7 anni il cine-teatro Italia, orfano da mesi del vecchio gestore che faceva capo alla famiglia Calvo di Ispica. La consegna ufficiale nella giornata di ieri alla “Novecento srl” di Modica da parte del sindaco Mario Mario e dell’assessore alla promozione Peppe Puglisi. Avveduto nei prossimi giorni prenderà in consegna la struttura.

Si è riservato alcune settimane per l’implementazione tecnologica necessaria al fine di avviare la nuova stagione cinematografica tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre.

Il Comune di Scicli presenta così il nuovo gestore: “Michele Avveduto, insieme al tuo team di collaboratori, negli anni scorsi è stato promotore di incontri con registi e attori, al Nuovo Cineteatro Aurora di Modica, struttura che gestisce, avendo ospiti Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Nanni Moretti, solo per citare alcuni artisti e nomi di grande richiamo e di grande esperienza artistica”. A Scicli, quindi, c’è da attendersi una nuova stagione cinematografica, teatrale e culturale nella speranza che il ventaglio di proposte possa spaziare dal cinema commerciale e quello d’essai, a quello didattico. Auspicabile la collaborazione oltre che con le scuole anche con le realtà teatrali presenti in città che non dispongono di spazi. Prima di tutto un gran segnale con proposte e con eventi che possano raggiungere l’intera città, assetata di cultura e vogliosa di rivedere le luci del cine-teatro Italia accendersi come un tempo per farlo diventare un punto di riferimento e di attrazione. Prima di fine agosto la revisione di impianti e delle due sale, quella inferiore e quella superiore, per dargli l’immagine di freschezza e di novità..