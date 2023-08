Scicli: Noemi Cannizzaro è la nuova Miss Fiat 500 edizione 2023

Festa di pubblico in piazza Italia a Scicli per l’elezione della nuova Miss Fiat 500 nell’ambito della manifestazione organizzata dal Gruppo 500 dei Tre Colli di Scicli, presidente Giuseppe Rizza. Noemi Cannizzaro è stata eletta fra 18 partecipanti provenienti da altre città della Sicilia. La ventunenne, sciclitana vive e lavora fuori ma nei momenti di vacanza raggiunge i genitori.

L’evento è stato accompagnato da una sfilata di Fiat 500 e da momenti di ballo.

Ad esibirsi la coppia Caterina Boncoraglio e Gaetano Cassenti della scuola Ritmo Studio di Modica con una scenografia ispirata alla lotta contro la violenza alle donne.

In piazza Italia, in particolare nel tratto di Largo Gramsci, per tutta la serata, è stato possibile ammirare oltre 100 Fiat 500 tirate a lucido.

La manifestazione, pensata anche come momento per l’elezione della Miss, è alla seconda edizione. A collaborare nell’organizzazione il presidente del Gruppo Fiat 500 dei Tre Colli, Giuseppe Rizza, è stata Katia Trovato. Le 18 partecipanti hanno sfilato dapprima con abiti anni 60 a bordo delle auto, poi in abito da sera ed in ultimo in costume da bagno rigorosamente di coloro bianco