Scicli, “Matite Felici”: la Casa delle Donne dona materiale scolastico agli studenti della Don Milani

Solidarietà e attenzione verso i più piccoli: la Casa delle Donne di Scicli ha promosso un gesto concreto a favore della comunità scolastica con la donazione di materiale didattico a cinque alunne e alunni della scuola Don Milani. L’iniziativa rientra nella campagna “Matite Felici”, nata per sostenere le famiglie del territorio e garantire pari opportunità di apprendimento e crescita a tutti i bambini.

La collaborazione con Ergon Spa

La donazione è stata resa possibile grazie al contributo di Ergon Spa, che ha aderito con entusiasmo al progetto, offrendo materiale scolastico essenziale come quaderni, matite e strumenti per lo studio.

“Con Matite Felici vogliamo lanciare un messaggio concreto di vicinanza e attenzione verso i più piccoli – afferma Melania Carrubba, presidente della Casa delle Donne –. Crediamo che il diritto allo studio debba essere accessibile a tutte e tutti, e che anche un semplice quaderno o una matita possano diventare strumenti di fiducia, dignità e speranza. Ringraziamo Ergon Sicilia per la sensibilità e la generosità dimostrate nel condividere i valori di questa iniziativa”.

Un messaggio di solidarietà e rete territoriale

Con questa iniziativa, la Casa delle Donne ribadisce il proprio impegno verso la solidarietà, la parità di opportunità e il sostegno educativo, promuovendo una collaborazione virtuosa tra istituzioni, aziende e associazioni locali. Un gesto concreto che punta a rafforzare la comunità e a garantire strumenti di crescita e apprendimento per tutti i bambini e le bambine del territorio.

