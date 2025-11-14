In occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre, il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa ha ospitato questa mattina un appuntamento ad alta valenza educativa dedicato alla prevenzione, alla conoscenza della patologia e alla promozione del benessere, organizzato da AIAD Ragusa nell’ambito della campagna nazionale “Conosci il diabete, proteggi la tua vita”. L’evento […]
Scicli, “Matite Felici”: la Casa delle Donne dona materiale scolastico agli studenti della Don Milani
14 Nov 2025 17:20
Solidarietà e attenzione verso i più piccoli: la Casa delle Donne di Scicli ha promosso un gesto concreto a favore della comunità scolastica con la donazione di materiale didattico a cinque alunne e alunni della scuola Don Milani. L’iniziativa rientra nella campagna “Matite Felici”, nata per sostenere le famiglie del territorio e garantire pari opportunità di apprendimento e crescita a tutti i bambini.
La collaborazione con Ergon Spa
La donazione è stata resa possibile grazie al contributo di Ergon Spa, che ha aderito con entusiasmo al progetto, offrendo materiale scolastico essenziale come quaderni, matite e strumenti per lo studio.
“Con Matite Felici vogliamo lanciare un messaggio concreto di vicinanza e attenzione verso i più piccoli – afferma Melania Carrubba, presidente della Casa delle Donne –. Crediamo che il diritto allo studio debba essere accessibile a tutte e tutti, e che anche un semplice quaderno o una matita possano diventare strumenti di fiducia, dignità e speranza. Ringraziamo Ergon Sicilia per la sensibilità e la generosità dimostrate nel condividere i valori di questa iniziativa”.
Un messaggio di solidarietà e rete territoriale
Con questa iniziativa, la Casa delle Donne ribadisce il proprio impegno verso la solidarietà, la parità di opportunità e il sostegno educativo, promuovendo una collaborazione virtuosa tra istituzioni, aziende e associazioni locali. Un gesto concreto che punta a rafforzare la comunità e a garantire strumenti di crescita e apprendimento per tutti i bambini e le bambine del territorio.
