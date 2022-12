Scicli-Malta, inizia la fase 2. I vertici della Mediterranean Tourism Foundation accolti dal sindaco Marino, si programmano le iniziative

Stamani il sindaco Marino ha accolto in città una prima delegazione proveniente da Malta per l’inizio della tre giorni che permetterà agli interlocutori dell’Isola dei Cavalieri di conoscere le eccellenze del territorio, fra agricoltura, arte, e tradizioni.

Stasera full immersion nelle Canzoncine all’Immacolata, il tradizionale canto devozionale alla Vergine, che tanta commozione desta nel popolo di Scicli.

Sono a Scicli Andrew Agius Muscat, segretario generale di MTF, e la signora Munia Odeh Salem Salah, e Tonio Cini.

Nelle prossime ore una seconda delegazione maltese sarà a Scicli per il prosieguo del progetto di scambio culturale promosso dall’assessorato retto da Elio Tasca e realizzato grazie al determinante contributo di Confcomercio Sicilia e Confcommercio Scicli.

Inoltre, martedì mattina, al porto di Pozzallo, ci sarà la presentazione di un progetto transfrontaliero che riguarda da vicino la provincia di Ragusa. L’obiettivo è quello di concertare il monitoraggio delle caratteristiche dei nuovi mercati, circostanza imprescindibile per guardare al futuro con piena consapevolezza dei propri mezzi. “Questa visita – afferma il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino – fa seguito allo scambio che abbiamo già avuto con Mtf alla fine di ottobre quando siamo andati nell’isola dei Cavalieri e abbiamo cercato di gettare le basi di un gemellaggio che, per il futuro, può diventare un punto di riferimento essenziale per la crescita dei territori a cui lo stesso fa riferimento. Ora abbiamo la possibilità di ospitarli e cercheremo di mettere in evidenza quello che di buono riusciamo a veicolare. Siamo certi che soltanto attraverso l’unione si faccia la forza. Ed è il percorso che stiamo cercando di portare avanti”.