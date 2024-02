Scicli: il Duo Calliope sabato in concerto a Palazzo Spadaro

Sabato, alle 18.30 a palazzo Spadaro sito in via Francesco Mormina Penna, concerto del Duo Calliope con Sarah e Artashes Stamboltsyan rispettivamente al pianoforte e al violino. Fondato nel 2002 e constantemente ospite di rinomati festival internazionali, il Duo Calliope ha all’attivo la registrazione di diversi CD e una intensa attività concertistica che va dal solismo alla musica da camera all’orchestra. Il duo armeno, da tempo residente in Germania, presenterà un programma molto variegato che metterà in risalto il virtuosismo e l’estro dell’affiatato duo. Non mancheranno in programma pagine tra le più note di compositori come Corelli, Massenet, Schumann e Brahms.

L’evento è parte del programma presentato dall’Associazione “Peppino Cultrera”, direttore artistico Francesco Mirabella, con una serie di appuntamenti che si concluderanno il prossimo 1 giugno.

© Riproduzione riservata