Scicli, dissesto stradale allarmante: cittadini e veicoli in pericolo

Insostenibile e scandalosa. La definisce così l’ex amministratore dell’allora giunta Giannone la situazione delle strade nel territorio sciclitano. Scimonello denuncia un quadro di dissesto non comune. “Non solo le strade di Scicli ma anche quelle delle borgate di Donnalucata, Cava d’Aliga, Sampieri e Playa Grande presentano buche dalle dimensioni pericolose, preoccupanti per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. E’ una situazione insostenibile e scandalosa – afferma l’ex amministratore – l’alibi della mancanza di fondi non regge. Come ribadito più volte a livello mediatico, le spese per i rattoppi del manto stradale ed i risarcimenti dei danni causati dalle buche superano quelle necessarie ad effettuare una buona ordinaria manutenzione. Non dimentichiamoci che il 50 per cento delle somme introitate, secondo l’art. 208 del Codice della strada, deve essere destinato per la cura della rete viaria al fine di migliorare la circolazione ed alla prevenzione degli incidenti. Non sorprendiamoci se poi i cittadini criticano pesantemente questa amministrazione, che mette a rischio il traffico veicolare e l’incolumità pubblica. Il problema della manutenzione e del decoro – conclude Guglielmo Scimonello – è di ordine culturale e gestionale. Manca, cioè, la capacità di programmare, vigilare ed intervenire prima che sia troppo tardi”.

L’assessore alle manutenzioni della giunta Marino, Enzo Giannone, rimanda al mittente le considerazioni di inefficienza amministrativa.

“Le buche ci sono, sono legate a lavori eseguiti per rifacimento delle reti elettriche e telefoniche sul territorio urbano, extra-urbano e nelle borgate e sono legate anche ad un deterioramento del manto stradale – sottolinea Enzo Giannone – per le competenze comunali abbiamo già appaltato i lavori ad una ditta di Scicli per la sistemazione delle buche stradali che inizieranno non appena passa la stagione delle piogge. Altrimenti saranno soldi buttati al vento. Iniziati, intanto, i lavori di ripristino delle sedi stradali danneggiate per la posa delle reti elettriche e telefoniche. Li stanno eseguendo gli operai degli stessi soggetti responsabili di questi lavori. Abbiamo ottenuto, in questo caso, che il ripristino venga effettuato per tutta la carreggiata danneggiata e non soltanto per la parte ammalorata. Un risultato importante”.

