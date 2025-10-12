Scicli, denunciato un 17enne con droga e oltre mille euro in contanti

Un ragazzo di appena diciassette anni, residente a Scicli, è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nelle ore serali, durante un controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa e rafforzato dal supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo, presente in zona dopo una serie di episodi criminali che hanno destato allarme.

I militari, notando l’atteggiamento sospetto del minorenne, lo hanno fermato per un controllo: il ragazzo appariva nervoso, quasi consapevole di essere osservato. La perquisizione ha portato al ritrovamento, nel suo borsello, di circa un grammo e mezzo di hashish e di una somma in contanti superiore ai mille euro – un importo anomalo per un adolescente.

L’attività investigativa si è poi spostata nell’abitazione familiare, dove sono stati scoperti altri 46 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Elementi che, secondo gli inquirenti, lasciano ipotizzare un’attività di spaccio strutturata, seppur giovanile.

Il ragazzo è stato deferito alla Procura per i Minorenni di Catania. L’Arma dei Carabinieri sottolinea, in una nota, l’importanza di una presenza costante e capillare sul territorio, potenziata proprio grazie al concorso dei reparti specializzati inviati in provincia.

