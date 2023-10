Scicli: denunciato operaio di 18 anni per droga

Un operaio di 18 anni, incensurato, sciclitano, è stato denunciato dai carabinieri per possesso di 37 grammi di hashish. I carabinieri hanno rinvenuto la sostanza stupefacente durante una perquisizione in casa. Durante il fine settimana è stata condotta una operazione di controlli serrati che ha interessato il territorio: con i militari dell’Arma anche il nucleo cinofili di Catania. Proprio grazie al fiuto dei cani antidroga sono stati trovati 55 grammi di hashish fra le mura del centro storico. Non si è riusciti a risalire al possessore. Tutte le sostanze stupefacenti scoperte sono state sequestrate dalle forze dell’ordine.