Scicli chiama la Provincia: “Schembari venga a spiegare il futuro del territorio”

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La presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembrari, ufficialmente invitata a venire a Scicli per spiegare a cosa è atteso il territorio. L’appello di Start Scicli arriva in consiglio comunale e vuole rappresentare un momento di confronto fra la periferia e la centralità, a livello provinciale. “Dopo anni di commissariamento, la Provincia è tornata ad avere organi democraticamente eletti e Scicli è rappresentata anche da un proprio consigliere provinciale. Riteniamo quindi importante che il Consiglio comunale possa conoscere direttamente l’attività svolta dall’insediamento dei nuovi organi, i programmi per il futuro e gli interventi previsti per il nostro territorio – sottolineano i rappresentanti di Start Scicli per voce della consigliera Consuelo Pacetto – le competenze del Libero Consorzio riguardano temi fondamentali per la nostra comunità: la manutenzione delle strade provinciali, l’edilizia scolastica, le infrastrutture e numerosi servizi essenziali che incidono sulla qualità della vita. Il Consiglio comunale è il luogo naturale del confronto tra le istituzioni ed il confronto con la Presidente Schembari significa creare un’occasione di dialogo aperto e trasparente, nella quale conoscere gli interventi programmati per Scicli e rappresentare direttamente le esigenze della nostra comunità. Solo attraverso una collaborazione concreta tra gli enti possiamo programmare con efficacia lo sviluppo del territorio e dare risposte ai cittadini.”

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