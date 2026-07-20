Cambio al vertice della Radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Il dottor Claudio Caputo è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia, dopo il conferimento dell’incarico quinquennale al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio. Una nomina che punta a dare continuità al percorso di crescita del reparto e a rafforzare il […]
Scicli chiama la Provincia: “Schembari venga a spiegare il futuro del territorio”
20 Lug 2026 11:29
La presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembrari, ufficialmente invitata a venire a Scicli per spiegare a cosa è atteso il territorio. L’appello di Start Scicli arriva in consiglio comunale e vuole rappresentare un momento di confronto fra la periferia e la centralità, a livello provinciale. “Dopo anni di commissariamento, la Provincia è tornata ad avere organi democraticamente eletti e Scicli è rappresentata anche da un proprio consigliere provinciale. Riteniamo quindi importante che il Consiglio comunale possa conoscere direttamente l’attività svolta dall’insediamento dei nuovi organi, i programmi per il futuro e gli interventi previsti per il nostro territorio – sottolineano i rappresentanti di Start Scicli per voce della consigliera Consuelo Pacetto – le competenze del Libero Consorzio riguardano temi fondamentali per la nostra comunità: la manutenzione delle strade provinciali, l’edilizia scolastica, le infrastrutture e numerosi servizi essenziali che incidono sulla qualità della vita. Il Consiglio comunale è il luogo naturale del confronto tra le istituzioni ed il confronto con la Presidente Schembari significa creare un’occasione di dialogo aperto e trasparente, nella quale conoscere gli interventi programmati per Scicli e rappresentare direttamente le esigenze della nostra comunità. Solo attraverso una collaborazione concreta tra gli enti possiamo programmare con efficacia lo sviluppo del territorio e dare risposte ai cittadini.”
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