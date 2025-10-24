Scicli celebra la solidarietà: torna la Piazza del Volontariato 2025

Nella città dove accoglienza, condivisione e promozione vanno spediti verso un nuovo corso finalizzato ad andare incontro ai bisogni della comunità, sia essa locale che straniera. Domani è il giorno della “Piazza del Volontariato” promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo che è riuscito a coinvolgere le realtà solidali che lavorano sul territorio. “Scicli celebra la solidarietà e la cittadinanza attiva – viene sottolineato nell’annuncio della manifestazione che si terrà in piazza Italia – il volontariato torna in piazza per l’ultimo appuntamento del 2025 con la ‘Piazza del Volontariato’. Nell’ambito delle iniziative di promozione della Capitale Italiana del Volontariato 2025, l’appuntamento è a Scicli, domani dalle 17 alle 22 in piazza Italia. L’iniziativa è realizzata dagli ETS del territorio in collaborazione con il Comune di Scicli e con il coordinamento del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo. L’obiettivo è valorizzare il ruolo del volontariato come motore di solidarietà, coesione e partecipazione civica, favorendo l’incontro tra cittadini, associazioni e istituzioni. Prevista la partecipazione di circa 25 enti del Terzo Settore del territorio”.

© Riproduzione riservata