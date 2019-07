Scicli campione regionale di Beach Handball - Under 15 - Ragusa Oggi

Scicli campione regionale di Beach Handball – Under 15

Storico titolo regionale per lo SCICLI SPORT CLUB, il primo dalla fondazione della società otto anni fa.

A conquistarlo sul campo i giovani leoncini dell’under 15: Manuel CARBONE, Gaetano CIAVORELLA, Teki DUDIJA, Federico IURATO, Gioele OCCHIPINTI ed il palermitano Marco PARRINO.

Oltre al titolo regionale ai biancoazzurri dell’AGRIBLU SCICLI, viene assegnato il premio FAIR-PLAY, intitolato a “Giovanni VENEZIANO”.

Coach d’occasione Luigi CIAVORELLA, che ha guidato i ragazzi in un percorso abbastanza netto con tre vittorie su tre, conquistando pure l’accesso alla Finale di Coppa Sicilia in programma il prossimo Ottobre a Catania in occasione della Champions Cup.

Grande soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto, da parte di tutta la dirigenza, con il Presidente del sodalizio sciclitano, Enrico PARISI ASSENZA che commenta così subito dopo il triplice fischio che decreta i campioni regionali << Oggi questi ragazzi hanno scritto la storia di questa società, questo è motivo di orgoglio per tutti noi e ci ripaga dei tanti sacrifici fatti in questi anni. Continueremo dunque a rivolgere al settore giovanile la massima attenzione, puntando anche sulle scuole del nostro territorio >>.

Questi i risultati delle gare:

QUARTI DI FINALE

• AGRIBLU SCICLI vs MATTROINA = 2-0

• LEALI MARSALA vs ARETUSA = 0-2

• PALLAMANO MARSALA vs ALBATRO SIRACUSA = 1-2

• PALLAMANO RAGUSA vs H.C. MASCALUCIA = 1-2

SEMIFINALI per 5°/6°/7°/8° posto

• MATTROINA vs LEALI MARSALA = 2-0

• PALLAMANO MARSALA vs H.C. MASCALUCIA = 1-2

SEMIFINALI per 1°/2°/3°/4° posto

• AGRIBLU SCICLI vs ARETUSA = 2-0

• ALBATRO SIRACUSA vs PALLAMANO RAGUSA = 1-2

FINALE 7°/8° posto – LEALI MARSALA vs PALLAMANO MARSALA = 0-2

FINALE 5°/6° posto – MATTROINA vs H.C. MASCALUCIA = 0-2

FINALE 3°/4° posto – ARETUSA vs ALBATRO SIRACUSA = 2-0

FINALE 1°/2° posto – AGRIBLU SCICLI vs PALLAMANO RAGUSA = 2-0

Classifica finale:

1. AGRIBLU SCICLI

2. PALLAMANO RAGUSA

3. ARETUSA

4. PALLAMANO RAGUSA

5. H.C. MASCALUCIA

6. MATTROINA

7. PALLAMANO MARSALA

8. LEALI MARSALA