Scicli: battesimo per il gruppo comunale volontari di Protezione civile. Mancava da anni

Quarantacinque in tutto i componenti del nuovo gruppo comunale di volontari di Protezione civile che hanno iniziato il percorso formativo chiamato a fare conoscere i ruoli che dovranno avere in occasione di attività in cui è necessaria la loro presenza. La prima lezione è stata tenuta dall’ingegnere Luigi Lauretta capo del Dipartimento della Protezione civile Ragusa e dall’ingegnere Criscione dello stesso Dipartimento.

Interesse attorno a questo percorso avviato diversi anni fa ma e si era arenato incomprensibilmente

“La costituzione di un gruppo volontari della Protezione civile comunale è stato l’obiettivo che ci siamo posti sin dall’inizio del nostro mandato – spiega il sindaco Mario Marino – abbiamo sanato una carenza che da alcuni anni era evidente all’interno del nostro ente. Saranno impegnati in attività di monitoraggio del territorio, a supporto alla viabilità in occasione di manifestazioni civili e religiose. Sarà loro compito anche svolgere e promuovere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali o altri eventi similari”.

I 45 volontari opereranno in stretta relazione con il sindaco. Operativamente si coordineranno con la Polizia Municipale e la Protezione Civile.

“Certo l’ultima calamità naturale che ha investito il territorio ha portato ad una accellerazione alla procedura di costituzione del gruppo volontari di Protezione civile – spiega l’assessore Enzo Giannone – in casi di questa entità è importante la loro presenza perchè và ad aumentare il numero di persone che possano aiutare negli interventi. Non dobbiamo dimenticare anche la necessità che si ha in occasione di feste civili e religiose per la grande partecipazione di pubblico che si registra nella nostra città”.