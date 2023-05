Scicli: apre al pubblico un’ala del palazzo Mormino Penna

Una nuova chicca che permette di conoscere un patrimonio nascosto, conosciuto a pochi, fra parenti ed amici vicini dei proprietari che hanno fa hanno venduto il palazzo. A presentarla l’Associazione culturale Tanit si Scicli in questo primo fine settimana di maggio in occasione della tre giorni di studi “Barocco Heritage” organizzata dal GAL Terra Barocca ed Enjoy Barocco. L’immobile, fino a qualche anno fa di proprietà degli eredi del barone Mormino Penna, si trova in piazza Italia. Visitabile sarà solo un’ala del palazzo, quella ad angolo con via Castellana.

Visita possibile grazie alla disponibilità della famiglia Mililli, da qualche anno proprietaria del sito, che ha autorizzato l’apertura al pubblico.

“Il luogo, in fase di recupero e restauro per un ritorno agli antichi fasti, è sconosciuto ai più in città e rappresenta una preziosa testimonianza dello sfarzo delle famiglie nobiliari sciclitane a cavallo fra ottocento e novecento – spiega il presidente di Tanit, Vincenzo Burragato – sarà possibile, con biglietto d’ingresso, visitare uno dei salotti da conversazione del palazzo e il grande salone da ballo in cui sulla volta campeggiano dipinti attribuibili a Gregorio e Raffaele Scalia, pittori avolesi molto attivi in città durante la Belle Époque, fino ad arrivare allo splendido affaccio dal balcone, direttamente su Piazza Italia. Ad impreziosire le sale, nove pannelli di grandi dimensioni in cui si ripercorre l’immagine della città di Scicli dal secolo XVI° al secolo XX° attraverso dipinti, stampe, disegni e fotografie”.

Le visite guidate a Palazzo Mormino-Penna sono previste da venerdì 5 a domenica 7 maggio. Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.