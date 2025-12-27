Scicli, 102 anni di memoria e affetto: festa per nonna Scolastica Remis

Nata a Firenze il 26 dicembre del 1923, la signora Scolastica Remis Cucuzza, vedova Bartolomeo Militello, vive a Scicli da oltre ottant’anni. Ieri la nonnina ha compiuto i suoi 102 anni in una cornice di affetto ed amore nell’abitazione di famiglia nel centro storico di Scicli. La signora Remis ha vissuto in città sempre con lo sguardo ed il cuore rivolto alla Firenze che le ha dato i natali e con il suo accento fiorentino che non l’ha lasciata anche in età avanzata. Accudita dalla figlia Cettina Militello, dal genero Ignazio Conti ed ai nipoti Giovanni e Bartolo con le loro giovani famiglie, nonna Remis si è detta stupita della festa che le hanno organizzato nella sua abitazione. “Tutto questo per me? – lo ha chiesto ai familiari alzando le braccia in alto nel momento in cui ha visto la torta dei festeggiamenti – il mio sogno è andare a Firenze e chissà se lo potrò avverare. Vi voglio bene, grandi e piccini”. La signora Remis lucida nelle sue conversazioni guarda al futuro forte dell’amore della sua bella famiglia e del passato che non dimentica. Ieri la sua giornata è stata piena: fra telefonate e videochiamate ha risposto a tutti con la gioia di sentire i parenti che vivono nella sua Firenze. Scolastica Remis Cucuzza è stata al fianco del marito nel silenzio della sua casa nonostante il consorte, Bartolomeo Militello, avesse avuto negli anni Ottanta l’impegno politico-amministrativo di vice sindaco della città di Scicli. Attenta, precisa, amorevole, diretta nel linguaggio mantiene ancora queste caratteristiche umane che i 102 anni di vita non hanno cancellato.





