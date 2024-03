Schifani commissario straordinario per i rifiuti. Campo: “Non ha idee migliori che costruire due inceneritori”

E’ notizia di ieri: il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, è stato nominato commissario straordinario per la gestione dei rifiuti. Il “neo commissario” ha già dichiarato che sua intenzione è quella di promuovere la costruzione degli inceneritori, una questione controversa, ostacolata spesso dai cittadini e da una parte della politica. La deputata del M5S, Stefania Campo, ha espresso già le sue preoccupazioni, criticando aspramente Schifani accusandolo di non aver trovato una soluzione più efficace per la gestione dei rifiuti, in barba ai comuni che hanno un indice di riclico superiore al 65%. La critica di Campo si concentra su una questione fondamentale: Schifani, a parere della deputata, si concentra sulla realizzazione dei due grandi inceneritori e non sulla raccolta differenziata e sul riciclo.

LE CRITICHE DI STEFANIA CAMPO

Campo critica l’approccio del governo, che sembra orientato verso il project financing per la realizzazione dei termovalorizzatori anziché investire in soluzioni più sostenibili e nel coinvolgimento dei cittadini. Inoltre, solleva dubbi riguardo alla destinazione dei fondi FSC, che sono stati assegnati per la gestione ambientale ma sembrano essere utilizzati per altri scopi. Questa scelta politica, secondo Campo, blocca risorse importanti e manca di una visione politica a lungo termine per lo sviluppo dell’isola, lasciando l’impressione che il governo regionale si pieghi agli interessi di Roma piuttosto che rispondere alle esigenze della Sicilia.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata