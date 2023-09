Scherma Modica: porte aperte al PalaMoak per il 40esimo corso scolastico gratuito

L’iniziativa di “porte aperte” al PalaMoak a Modica Alta per la presentazione della quarantesima edizione del Corso Scolastico Gratuito di scherma.

L’apertura del PalaMoak durante le ore pomeridiane offre a tutti l’opportunità di visitare la sala di scherma, ammirare i trofei e conoscere da vicino il mondo della scherma. Questo è un modo fantastico per coinvolgere la comunità e far conoscere questa disciplina sportiva. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire in prima persona le tre discipline della scherma: fioretto, spada e sciabola. Questo aiuterà a sensibilizzare le persone sulla diversità di questa disciplina e su come ciascuna arma abbia le proprie caratteristiche.

L’offerta di un Corso Scolastico Gratuito di scherma per i bambini delle scuole elementari è una grande opportunità. Questo incoraggia i giovani a provare la scherma e offre loro un’educazione motoria di base oltre all’avviamento alla scherma stessa. La scherma è presentata come una disciplina che insegna valori importanti come il rispetto delle regole, il rispetto degli altri e di se stessi. Questi valori vengono trasmessi attraverso lo sport e possono influenzare positivamente la vita dei partecipanti. L’iniziativa prevede anche corsi per categorie paralimpiche, dimostrando un impegno per l’inclusione di persone con diverse abilità. Questo promuove la diversità e l’accessibilità nello sport.

La scherma è presentata come più di uno sport, ma come una “scuola di vita”. Questa visione mette l’accento sull’importanza dei valori e delle abilità che si possono apprendere attraverso la pratica della scherma, che possono essere applicati nella vita di tutti i giorni.