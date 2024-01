Scherma Modica: Giorgio Avola in coppa del mondo a Parigi

Parigi inaugura il nuovo anno con un prologo dei Giochi Olimpici estivi che si terranno a luglio, ospitando la 33ª edizione della Prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile. La capitale francese vedrà la partecipazione di 600 atleti provenienti da 60 paesi diversi. Nella delegazione italiana figurano Giorgio Avola e il maestro Eugenio Migliore nello staff tecnico. Entrambi hanno partecipato a un allenamento collegiale a Jesi subito dopo il Capodanno, sotto la guida del CT Cerioni, per prepararsi all’importante appuntamento di qualificazione olimpica.

L’evento è particolarmente rilevante per il fioretto maschile, in cui l’Italia ha l’opportunità di ottenere i punti necessari per garantirsi anticipatamente il pass olimpico per la squadra, una meta già raggiunta nel fioretto femminile. Avola, che durante il collegiale ha dimostrato un’eccellente condizione fisica, è chiamato a replicare il brillante podio conquistato nella prima gara di Coppa della stagione a Istanbul nel mese di novembre. Questo potrebbe consentirgli di migliorare la sua posizione nel ranking internazionale, attualmente al 29° posto, e alimentare la speranza di partecipare alle sue quarte Olimpiadi.

Il fiorettista modicano farà il suo debutto nel suggestivo parterre dello Stadio De Coubertin domani mattina con la fase a gironi, per poi affrontare il tabellone principale di eliminazione diretta a 64 nella giornata di sabato. Allo stesso tempo, a Parigi, si terrà un altro evento legato alla scherma, rappresentando il presente, il passato e il futuro di questa disciplina a Modica: sabato e domenica si svolgerà la 2ª Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi a Caltagirone.

In questa competizione, gli under 14 della scherma, seguiti dai maestri Giurdanella, Pedriglieri e Puglisi, si cimenteranno nelle gare. Tra i partecipanti maschietti e bambine ci saranno Giovanni Barone, Matteo Leggio, Nicolò Regali, Noemi Cannata, Celeste Guccione e Sofia Spadaro. Tra i giovanissimi Gioele Flamingo, Francesco Provvidenza ed Alberto Pisana. Infine, nella categoria ragazzi/allievi, si esibiranno Francesco Avola, Mattia Norato, Christian Ragusa, Andrea Fortunato, Alessandro Ragusa, Antonio Sena, Sofia Iaconinoto, Carla de Leva e Sara Sortino.