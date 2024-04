Scenica Festival 2024: sta per tornare il grande spettacolo delle arti della città di Vittoria

La città di Vittoria si prepara a ospitare la XVI edizione di “Scenica Festival” dal 10 al 26 maggio, trasformandosi in un palco a cielo aperto per artisti provenienti da tutto il mondo. Organizzato dall’Associazione Culturale Santa Briganti, con il patrocinio del Comune di Vittoria e della Regione Sicilia, il festival offre un programma variegato che include arti circensi, teatro, danza e musica.

Il festival accoglierà 27 compagnie provenienti da diverse parti d’Europa, con circa 100 artisti che si esibiranno in oltre 50 repliche, incluse 6 prime nazionali e 7 prime regionali. Tra i nomi di spicco presenti ci saranno la danzatrice e coreografa Cristiana Morganti con lo spettacolo “Jessica and me”, la pluripremiata compagnia belga Doble Mandoble con “Chapiteau magique”, e Circo El Grito con “Il noto e l’ignoto – Studio #1”.

Il festival offrirà anche spettacoli dedicati ai più piccoli, come “Cappuccetto Rosso” di Zaches Teatro e “Tana” della Compagnia TPO. Inoltre, ci saranno eventi collaterali come workshop, incontri, presentazioni di libri e laboratori per tutte le fasce d’età.

Quest’anno, “Scenica Festival” punta anche a rafforzare il suo impegno ecologico, proponendo spettacoli e installazioni eco-sostenibili. La Villa Comunale sarà il cuore degli eventi durante l’ultimo weekend del festival, dal 25 al 26 maggio.

La biglietteria del festival sarà situata in Piazza del Popolo e sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:00. A partire dal 6 maggio, gli orari saranno ampliati dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. La prevendita online sarà disponibile a partire dal 15 aprile su www.liveticket.it/santabriganti. La biglietteria accetterà anche acquisti con Carta docente e 18app.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito http://www.scenicafestival.it o contattare santabriganti@gmail.com o chiamare il numero 0932.1910888 – 328.5782765. I canali social del festival sono https://www.facebook.com/scenicafestival/ e https://www.instagram.com/scenicafestival/.

