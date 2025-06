Scenari 2025 al via: la scalinata di San Pietro pronta ad accogliere Aldo Cazzullo e il suo “Dio dei nostri Padri”

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: alle 21.00 di venerdì 27 giugno, la scalinata di San Pietro accoglierà il primo grande ospite della quarta edizione di Scenari, la rassegna letteraria ideata e diretta da Piera Ficili (Mondadori Bookstore Modica), che trasforma la città barocca in un laboratorio culturale a cielo aperto.

A inaugurare la manifestazione sarà Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, che presenterà il suo libro “Il Dio dei nostri Padri” (Harper Collins), accompagnato dalla giornalista Chiara Scucces, volto del media partner Video Regione (ch14). Un appuntamento che promette di coniugare fede, storia e attualità, con uno stile narrativo accessibile e coinvolgente. Il viaggio attraverso le Scritture – da Adamo a Gesù – sarà reso vivo dalle parole di Cazzullo, in quello che si annuncia come un evento capace di stupire, come suggerisce il claim di quest’edizione: “Invito allo stupore”.

Il giorno seguente, sabato 28 giugno, sempre alle 21.00, toccherà a un altro gigante della letteratura: Erri De Luca. Con Enzo Scarso al suo fianco, lo scrittore e poeta racconterà il suo ultimo lavoro “L’età sperimentale” (Feltrinelli), una riflessione intensa e lucida sulla terza età, vissuta non come tramonto, ma come nuova opportunità di scoperta e consapevolezza. “Un’età che somiglia a un bosco di montagna”, scrive De Luca, “dove in alto si aprono radure e c’è più luce”.

Grande attenzione anche all’accessibilità: entrambi gli appuntamenti della prima settimana saranno tradotti in LIS grazie alla collaborazione con l’ENS Ibleo, garantendo così la partecipazione anche ai non udenti.

Cultura come motore di turismo e comunità

“Scenari” è molto più di una rassegna letteraria: è un motore di promozione culturale e turistica per la città, come sottolineano gli organizzatori e i sostenitori istituzionali. “Scenari è un atto d’amore verso la cultura e il territorio”, afferma Piera Ficili. E ancora una volta, grazie a nomi di spicco, paesaggi mozzafiato e un’organizzazione impeccabile, promette di essere un’edizione da ricordare.

