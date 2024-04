Scelti i finalisti del Premio Strega. Costanza Diquattro non ce l’ha fatta

La LXXVIII edizione del Premio Strega ha annunciato la selezione di dodici titoli che si contenderanno il riconoscimento letterario. La scrittrice ragusana Costanza Diquattro, non ce l’ha fatta. Il suo “L’ira di Dio”, pubblicato da Baldini&Castoldi, fra le proposte per la candidatura al prestigioso premio letterario, rimane fuori dalla finale. Si tratta di un romanzo storico ambientato nella Sicilia di fine Seicento durante il terremoto del Val di Noto.

Tra gli 82 libri proposti dagli Amici della Domenica, il Comitato direttivo del premio ha scelto 12 opere: “Nella stanza dell’imperatore” di Sonia Aggio (Fazi), “Adelaida” di Adrián N. Bravi (Nutrimenti), “Romanzo senza umani” di Paolo Di Paolo (Feltrinelli), “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi), “Autobiogrammatica” di Tommaso Giartosio (minimum fax), “Cose che non si raccontano” di Antonella Lattanzi (Einaudi), “Dalla stessa parte mi troverai” di Valentina Mira (SEM), “Storia dei miei soldi” di Melissa Panarello (Bompiani), “Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale” di Daniele Rielli (Rizzoli), “Aggiustare l’universo” di Raffaella Romagnolo (Mondadori), “Chi dice e chi tace” di Chiara Valerio (Sellerio), “Invernale” di Dario Voltolini (La nave di Teseo).

LA SERATA FINALE

La serata finale si terrà il 4 luglio nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 3. La proclamazione della cinquina finalista avverrà il 5 giugno al Teatro Romano di Benevento. I libri in gara concorreranno anche alla undicesima edizione del Premio Strega Giovani, la cui proclamazione si terrà a giugno. Gli autori parteciperanno allo Strega Tour, con tappe in Italia e all’estero, per incontrare i lettori.

