Scarseggia a Modica l’acqua nei pozzi. E’ indispensabile evitare gli sprechi. Disservizi alla Sorda

A seguito delle scarse piogge di quest’anno si è verificato l’abbassamento delle falde acquifere nelle

sorgenti e pozzi comunali redendo sempre più difficile l’accumulo delle acque nei serbatoi

comunali e di conseguenza disservizi nell’approvvigionare le utenze.

I tecnici comunali hanno eseguito e continuano ancora a farlo, frequenti verifiche attraverso le quali

si è rilevato, l’abbassamento del livello dell’acqua nella sorgente “Cafeo” e nella sorgente “S.

Pancrazio”, fonti principali per approvvigionare i quartieri di Modica Alta, Modica Bassa, Dente e

zone limitrofe, rendendo difficile l’approvvigionamento idrico agli utenti.

I quartieri di Modica Alta, Modica Bassa, Dente e zone limitrofe, potrebbero subire, in questo

periodo, possibili disservizi derivanti della carenza di acqua nelle sorgenti. Il persistere di tale

difficoltà potrà precludere un maggiore frazionamento della distribuzione idrica in detti quartieri,

per cui s’invitano gli utenti a evitare spreco inutile di acqua.

Disservizi idrici al Quartiere Sorda

Disservizi idrici sono previsti oggi al Quartiere Sorda a causa di un guasto alla saracinesca di manovra posta all’interno del serbatoio di Cozzo Rotondo, che non permette la fuoriuscita dell’acqua dallo stesso, impedendo la normale distribuzione alle utenze del quartiere. I tecnici stanno procedendo a ripristinare il guasto, sostituendo la saracinesca di manovra. La situazione si dovrebbe normalizzare nel corso della stessa giornata e comunque non appena completati i lavori.