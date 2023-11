Scarichi fognari e depurazione, a Vittoria e Scoglitti al lavoro per la progettualità. Sopralluogo del commissario nazionale Fatuzzo

Visita istituzionale del Commissario Nazionale Unico per la Depurazione, on. Fabio Fatuzzo, in città. Il parlamentare è stato accompagnato dagli assessori comunali Giuseppe Fiorellini, Giuseppe Nicastro e Salvatore Avola, insieme ai tecnici del Comune Elio Cicciarella e il consulente Angelo Dezio, dal senatore Salvo Sallemi e dal deputato regionale, onorevole Giorgio Assenza.

La delegazione ha effettuato un primo sopralluogo nell’impianto di pre-trattamento a Scoglitti e successivamente si è recata al depuratore di contrada Mendolilli. Si è trattato di constatare lo stato di fatto del progetto di riqualificazione degli impianti. L’amministrazione comunale sin dal suo insediamento ha seguito passo passo tutte le fasi del procedimento nelle relative conferenze di servizio che si sono svolte a Palermo, all’assessorato all’Ambiente della Regione, con i progettisti, sotto la super visione del Sindaco Francesco Aiello.

Il finanziamento parte da una delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione Economica (CIPE) la n.60 del 2012. Successivamente la delegazione è stata ricevuta dal sindaco Francesco Aiello a Palazzo Iacono. L’incontro, molto cordiale e proficuo, ha registrato la volontà da parte del Commissario di accelerare il percorso già avviato. Il primo cittadino inoltre ha chiesto la necessità di realizzare la rete fognaria nella zona della Fontana della Pace verso l’aeroporto di Comiso e nella zona di via D’Euro.



“Registro positivamente la venuta in città del Commissario per la Depurazione, on. Fabio Fatuzzo e auspico che in maniera celere si possa concludere nel migliore dei modi un progetto fondamentale per la gestione dei servizi urbani. Si tratta di opere essenziali, che hanno rappresentato da sempre uno dei miei obiettivi politico-amministrativi da raggiungere per il bene della mia città”- ha commentato il sindaco Francesco Aiello.