Sbarco nella notte a Pozzallo; tra i migranti una bimba di 2 anni

Sbarco stanotte a Pozzallo. È rientrata intorno all’1.30 la motovedetta della Guardia costiera, la Cp 322 che nel tardo pomeriggio di ieri aveva mollato gli ormeggi da Pozzallo per raggiungere un barchino in difficoltà a oltre 60 miglia a sud est di Pozzallo. Le persone trasbordate raggiunte, 49 in tutto, sono state trasbordate e fatte sbarcare alla banchina militare al porto di Pozzallo. Le operazioni si sono concluse intorno alle 2 di questa notte con il coordinamento della Prefettura di Ragusa.

I controlli

Controlli a bordo dal team medico dell’Usmaf, sanità marittima, e in banchina da Asp, i migranti sono stati poi trasferiti all’hot spot di Pozzallo. Tra i migranti partiti dalla Libia e in mare da 3 giorni – provenienti da Egitto, Sudan, Somalia e Etiopia – anche 2 donne, 7 minori maschi e una bimba di 2 anni. Una donna incinta di 7 mesi che è anche mamma della piccola, è stata trasferita in ospedale per controlli.

