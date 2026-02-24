Sbarco di migranti all’alba a Pozzallo: arrivata la nave Aurora Sar

Sbarco concluso a Pozzallo per 18 uomini e tre minori maschi messi in salvo dalla Aurora sar, nave della ong tedesca Sea Watch, nel pomeriggio di ieri a circa 100 miglia nautiche a nord di Tripoli. La nave è arrivata al porto di Pozzallo stamattina intorno alle 8.30. Tra i 21 migranti qualche caso di scabbia e malessere legato al mal di mare ma le condizioni generali. Dopo i controlli medici a cura dell’Usmaf – la Sanità marittima – a bordo della nave e dell’Asp in banchina con i team guidati dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, i migranti, le cui nazionalità di provenienza sono Sudan, Pakistan, Camerun e Somalia, sono stati trasferiti all’hot spot di Pozzallo. Per la presenza di casi di scabbia la nave dovrà eseguire le procedure di sanificazione prima di ripartire.

Foto: repertorio

