Sbarco a Pozzallo del 5 agosto: fermati due presunti scafisti egiziani

Sono stati fermati dalla polizia due scafisti egiziani accusati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I due uomini sono stati riconosciuti come i responsabili della conduzione di un’imbarcazione in vetroresina partita da Sirte, in Libia, con a bordo 17 migranti di nazionalità bangladese. L’imbarcazione è stata soccorsa in mare aperto dalla Guardia Costiera, che ha successivamente condotto i migranti presso il porto di Pozzallo.

Lo sbarco è avvenuto a Pozzallo il 5 agosto

Dopo il soccorso e l’arrivo al porto nel pomeriggio del 5 agosto, i migranti sono stati sottoposti alle preliminari operazioni sanitarie e poi trasferiti presso l’Hotspot di Pozzallo per le procedure di identificazione e fotosegnalamento.

Le indagini condotte tempestivamente dalla Squadra Mobile di Ragusa hanno permesso di identificare nei due cittadini egiziani, rispettivamente di 27 e 21 anni, gli scafisti che hanno guidato l’imbarcazione dalle coste libiche fino all’arrivo dei soccorsi.

I due sono stati associati presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Foto: repertorio

