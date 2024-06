Savita Russo andrà a Parigi con il team della Nazionale di judo

Ufficiale. La Nazionale ha completato il proprio contingente ad un mese dall’apertura dei Giochi Olimpici Parigi 2024 ed ha al suo interno anche la diciannovenne Savita Russo. La Russo, allieva del Maestro Maurizio Pelligra e della società Koizumi judo Scicli, farà parte del gruppo di dodici atleti azzurri che andranno a caccia delle medaglie sui tatami della Champ-de-Mars Arena. La qualificazione è arrivata dopo l’ultimo e definitivo aggiornamento dei ranking olimpici da parte dell’International Judo Federation (IJF). Con questo passaggio è stato sancito l’ottenimento della quota continentale da parte della giovane Savita Russo, 39ª nella graduatoria a cinque cerchi della propria categoria di peso (-63 kg), che era riservata a dodici atleti e ad altrettante atlete in tutto, con il limite che ciascun Paese poteva beneficiarne di una soltanto.

L’atleta ragusana orgoglio della società di judo sciclitana: il sogno di partecipare ai giochi olimpici si avvera.

Bronzo ai Mondiali cadetti nel 2022, campionessa europea a livello juniores nel 2023 in Olanda e vincitrice del bronzo continentale tra le senior quest’anno a Zagabria, l’atleta ragusana debutterà alle Olimpiadi di Parigi che prenderanno il via il 26 luglio per finire l’11 agosto.

Ecco il team della Nazionale di judo che và a Parigi. Dodici i pass individuali: Assunta Scutto – 48 kg, Odette Giuffrida – 52 kg, Veronica Toniolo – 57 kg, Alice Bellandi -78 kg, Manuel Lombardo – 73 kg, Christian Parlati – 90 kg, Asya Tavano – +78 kg, Antonio Esposito – 81 kg, Gennaro Pirelli – 100 kg, Matteo Piras – 66 kg, Kim Polling – 70 kg, Savita Russo – 63 kg.

La gioia del suo allenatore, Maurizio Pelligra, che ha seguito la crescita sportiva di Savita Russo.

“Non ho parole – commenta – era un sogno che inseguiva la nostra atleta ma anche noi. Le Olimpiadi sono un appuntamento sul quale puntavamo. Non abbiamo parole, saremo al suo fianco come lo siamo stati da tempo”.

