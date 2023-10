Saranno donati gli organi di Matteo Battaglia: a Comiso, proclamato il lutto cittadino

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha dichiarato che sarà proclamato il lutto cittadino in onore del giovane Matteo Battaglia, la cui vita è stata tragicamente spezzata. Il lutto cittadino sarà proclamato il giorno del funerale, giorno che ancora non è stato comunicato alla città. Nonostante la terribile perdita, la famiglia ha compiuto un gesto nobile decidendo di donare gli organi di Matteo per dare speranza ad altri in situazioni difficili.

È un momento di grande tristezza per la comunità di Comiso, e la solidarietà e il sostegno verso la famiglia del giovane sono fondamentali in situazioni come queste.