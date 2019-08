Sarà un addio definitivo all'estate? Temporale si abbatte su Ragusa. Le previsioni. VIDEO - Ragusa Oggi

Sarà un addio definitivo all’estate? Temporale si abbatte su Ragusa. Le previsioni. VIDEO

Le previsioni meteo per oggi, 23 agosto, e in generale per quello che sarà il weekend ci dicono che l’alta pressione di matrice nord-africana si sta indebolendo. Nel contempo assisteremo all’ingresso, nell’area mediterranea, di una circolazione ciclonica che porterà ad instabilità, con lo sviluppo di numerosi temporali e un calo significativa del caldo intenso che negli ultimi giorni ha caratterizzato le giornate specialmente al Centro-Sud.

Da oggi a domenica dunque assisteremo ad una fase temporalesca, in particolare nella seconda parte della giornata e nelle aree montuose e interne dell’Italia, Isole comprese. Così sarà anche per l’inizio della prossima settimana: in particolare tra le giornate di martedì e giovedì quando, a centro-nord e sulla Sardegna, potrebbe transitare una perturbazione atlantica. Dal punto di vista termico, dunque, l’ondata di calore di questi ultimi giorni sarà probabilmente l’ultima dell’anno.

Intanto, oggi pomeriggio, un temporale di notevole intensità si è abbattuto su Ragusa e continua tutt’ora.