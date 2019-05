Sarà sistemata la Cassibile-Rosolini - Ragusa Oggi

Sarà sistemata la Cassibile-Rosolini

Condividi su:

Sarò sistemato il tratto dell’autostrada Cassibile-Rosolini. Lo ha confermato oggi l’Assessore Regionale delle infrastrutture e della Mobilità, Marco Falcone, al presidente dell’associazione “Confronto”, Enzo Cavallo, che nello scorso mese di febbraio, aveva sollecitato interventi straordinari per la ripavimentazione dell’importante arteria .

La deformazione dell’asfalto ed i tratti dissestati, molti dei quali non erano segnalati, hanno reso e rendono pericoloso il transito delle auto e dei mezzi. L’associazione è più volte intervenuta nei confronti del CAS (Consorzio per le Autostrade Siciliane) chiamando in causa i sindaci dei comuni interessati ed i parlamentari Iblei ed aretusei.

“L’assessore Falcone, mantenendo l’impegno che aveva assunto nei nostri confronti – ha sottolineato Enzo Cavallo – ha già disposto la sistemazione del tratto Cassibile-Rosolini . Entro 15 giorni sarà approntato ed approvato il progetto per poi procedere ai relativi lavori. Una risposta concreta che fa riscontro ad una richiesta più che motivata. Sarà rimosso inoltre il casello di Cassibile in linea con quanto sostenuto da Confronto il cui direttivo sin dal novembre 2013 si è chiesto “a chi è a che serve”.

Prendiamo atto dell’apprezzato provvedimento dell’assessore Falcone che, sistemando una arteria di collegamento di un comprensorio densamente abitato ed altamente produttivo, restituisce dignità a tutto il sud est Siciliano . Noi vigileremo sull’esecuzione dei relativi lavori e continueremo la nostra azione a favore dello sblocco, del completamento e della realizzazione delle infrastrutture necessarie, e di cui si parla da anni, per un dignitoso collegamento del territorio ibleo con il resto della Sicilia e del Paese”