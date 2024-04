Sanzionati 4 esercizi commerciali a Modica, tavolini e sedie senza autorizzazione

Sono stati sanzionati quattro esercizi commerciali nel territorio di Modica. Le sanzioni, effettuate dopo i controlli della polizia municipale, riguardavano principalmente l’occupazione abusiva di suolo pubblico. I titolari, infatti, avevano posizionato sedie e tavoli senza l’autorizzazione comunale.

LE VIOLAZIONI

Le violazioni riscontrate riguardano l’articolo 20 del Codice della strada e il regolamento comunale Dehors, con una sanzione individuale di 173 euro per ogni violazione.

Inoltre, sono stati effettuati controlli in alcuni esercizi di nuova apertura per verificare il rispetto delle prescrizioni normative.

