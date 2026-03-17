“SANTI – icone per un tempo profano”: a Modica la nuova mostra di Ilde Barone

Sarà inaugurata sabato 21 marzo alle ore 19:00, a Modica, la mostra “SANTI – icone per un tempo profano” dell’artista Ilde Barone, un nuovo progetto espositivo che propone una riflessione intensa sul rapporto tra sacralità, immagine e contemporaneità.

L’esposizione, ospitata negli spazi di Corso Umberto I 121, invita il pubblico a interrogarsi sul significato del sacro nel presente attraverso un linguaggio artistico che dialoga con la tradizione iconografica religiosa.

Il sacro reinterpretato nell’arte contemporanea

Attraverso una serie di opere fortemente evocative, l’artista rielabora simboli e forme appartenenti all’immaginario religioso, legati in particolare alla figura del santo. Elementi iconici come aureole, ornamenti e richiami alla devozione popolare vengono trasformati in segni essenziali, capaci di suggerire una presenza simbolica e allo stesso tempo uno spazio di riflessione.

In questo percorso artistico, le immagini diventano strumenti visivi e poetici attraverso cui ripensare il rapporto tra spiritualità e società contemporanea.

“Icone per un tempo profano”

Il titolo della mostra richiama proprio questa tensione tra tradizione e modernità. L’icona, storicamente legata alla dimensione del culto, viene reinterpretata come dispositivo visivo e poetico capace di interrogare il senso del sacro nel mondo di oggi.

Le opere si collocano così in un territorio sospeso tra memoria iconografica e sensibilità contemporanea, dove il riferimento alla tradizione diventa punto di partenza per una ricerca artistica che guarda alla spiritualità come esperienza umana, universale e condivisa.

La mostra è accompagnata da un testo critico della storica e critica d’arte Maria Teresa Zagone, che approfondisce il percorso e il significato della ricerca artistica di Ilde Barone.

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