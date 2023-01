Santa Maria del Focallo e Marina di Marza: è emergenza reati. E l’omicidio di Natale non ha ancora un perchè, nè un colpevole

Furti nelle aziende agricole e reati predatori nella zona di Santa Maria del Focallo, marina di Marza e bassopiano ispice. Per non parlare del tragico episodio di Natale che ha visto l’omicidio di un uomo, Giuseppe Barone, 79 anni. Per quel delitto vi sono ancora indagini in corso ma la pista seguita dagli inquirenti è quella del furto finito male.

Sono stati rubati mezzi agricoli e le case, soprattutto quelle isolate, sono state devastate dai ladri alla ricerca di beni o soldi. Non si esclude che a commettere questi reati siano pregiudicati, già noti alle forze dell’ordine, alcune delle quali ritornano a delinquere dopo essere state in carcere e poi rilasciate.

I cittadini si sentono insicuri, e chiedono maggiori controlli alle forze dell’ordine e controlli capillari, per la serenità di tutti. L’omicidio di Natale a Ispica ha segnato le coscienze. Era da 30 anni che un episodio simile non si verificava nella tranquilla cittadina.