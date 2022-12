Omicidio Giuseppe Barone: eseguita l’autopsia, le indagini non escludono nessuna pista

In queste ore è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Giuseppe Barone, il pensionato di 79 anni trovato senza vita dalla figlia il 26 dicembre nella sua abitazione con ferite al volto e alle mani. Il pubblico ministero Santo Fornasier ha incaricato il medico legale Giuseppe Ragazzi di Catania di eseguire l’esame autoptico.

Le indagini dei Carabinieri proseguono e non escludono ancora nulla. L’abitazione di Barone, situata in contrada Margio ad Ispica, è ancora sotto sequestro. I Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) hanno cercato di raccogliere il maggior numero possibile di elementi utili e, insieme al risultato dell’autopsia, cercheranno di scoprire cosa sia realmente accaduto, l’ora del decesso, la causa e cosa abbia provocato le ferite al volto e alle mani.

Non è ancora possibile rispondere alla domanda se si tratti di omicidio o di un tentativo di furto finito male. I figli della vittima non sanno cosa pensare e non capiscono perché sia stata usata tanta violenza e tanta forza contro il loro padre. Hanno raccontato di aver trovato la casa a soqquadro e che è scomparso il telefono cellulare della vittima.