Santa Croce, Punta Secca, Casuzze: ecco il programma estivo e la nuova guida turistica

Un ricco cartellone degli eventi estivi, per tutti i gusti e per tutte le età. E’ stato presentato questa mattina nell’aula consiliare del comune di Santa Croce il programma dell’estate santacrocese. Musica, teatro, spettacoli, cultura, che accompagneranno cittadini, turisti e villeggianti da questa sera fino al 31 agosto nelle località del litorale, tra Punta Secca, Casuzze e Punta Braccetto, ma che continuerà con altre sorprese anche a settembre. Insieme al programma degli spettacoli è stata presentata la nuova guida turistica messa a punto dall’Amministrazione comunale, già scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.

A prendere parte alla conferenza stampa sono stati il sindaco Peppe Dimartino, insieme alla Giunta al completo, e l’esperto al Turismo, Francesco Cannì. “Il cartellone estivo, che è pronto per partire, ha visto la collaborazione importante e fondamentale dei commercianti, dei cittadini e degli sponsor, e incide solo in parte nel bilancio comunale, dal momento che una parte l’abbiamo già ricevuta dalla regione. Un programma che cerca di soddisfare le esigenze di tutti, a partire dai più piccoli. Insieme a questo, presentiamo la nuova guida turistica, perché l’aumento dei servizi dedicati ai turisti nel nostro territorio vuole e deve essere uno dei punti più importanti della nostra attività amministrativa.

Siamo pienamente coscienti delle potenzialità del nostro territorio, soprattutto in un periodo come quello estivo, con le nostre località della fascia costiera, ed è nostra volontà quello di puntare sulla promozione dei nostri luoghi. Ringrazio tutte le persone che vi hanno collaborato, a partire dallo stesso Francesco Cannì che ha coordinato il progetto; Gaetano Cascone e la società Santacrocese di Storia Patria per i testi; Marco Vasile per la traduzione in inglese; Gianni Giacchi, Giovanni Tidona ‘‘Il Boliviano’’ e Silvio Rizzo per le foto a cui si è attinto anche dall’archivio di Ciccio Di Pasquale; Salvo Piazza per le illustrazioni della festa di San Giuseppe e Bruna Fornaro per l’impaginazione grafica e le mappe”. Il programma degli eventi è scaricabile nella pagina facebook del Comune.