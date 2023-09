Santa Croce: grazie ai fondi del bilancio partecipato riqualificata la piazzetta di via Gran Sasso a Casuzze

E’ stata riqualificata la piazzetta di via Gran Sasso a Casuzze. L’opera è stata realizzata grazie ai fondi del bilancio partecipato: un esempio positivo di coinvolgimento delle associazioni locali. E’ stata infatti l’associazione “Il corno francese blu” che ha svolto un ruolo fondamentale nel cambiare il volto di questa zona, che era stata trascurata per troppo tempo.

LA PIAZZETTA

Si tratta di un esempio di come le risorse del bilancio partecipato siano state utilizzate per migliorare il quartiere, coinvolgendo attivamente le associazioni nella generazione di idee e nella realizzazione dei lavori. Inoltre, la riqualificazione della piazzetta ha portato a una trasformazione significativa di un’area che era stata lasciata in uno stato di abbandono per molti anni anche a causa dei depositi illegali di rifiuti. Questo progetto ha non solo migliorato l’aspetto estetico della piazzetta ma ha anche contribuito a risolvere problemi ambientali e di decoro urbano.