Santa Croce Camerina investe sul polo scolastico: al via la nuova rigenerazione urbana. FOTO

Dopo la pedonalizzazione di via Fratelli Cervi e la sua trasformazione in spazio pertinenziale al servizio delle scuole, l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina è pronta a compiere un nuovo passo nel percorso di rigenerazione urbana del polo scolastico cittadino.

Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di pavimentazione, arredo urbano e riqualificazione complessiva di un’area strategica, destinata a diventare un collegamento funzionale e un luogo di incontro sicuro e accogliente per studenti, famiglie e personale scolastico. L’obiettivo è chiaro: trasformare uno spazio di semplice passaggio in un ambiente di socialità, condivisione e vivibilità urbana.

L’intervento, finanziato con un investimento di 350 mila euro, si inserisce all’interno di un più ampio programma di valorizzazione degli spazi scolastici comunali, contribuendo a rafforzare una visione organica di sviluppo urbano orientata alla qualità della vita e alla sicurezza.

«Si tratta di un ulteriore tassello di una visione complessiva – dichiara il sindaco Peppe Dimartino – che punta a migliorare la qualità degli spazi esterni, rendendoli più funzionali, esteticamente curati e soprattutto più sicuri. Vogliamo che le aree attorno alle scuole diventino luoghi accoglienti e pienamente fruibili, capaci di rispondere alle esigenze dei nostri ragazzi e delle loro famiglie».

Come mostrano i rendering progettuali, la riqualificazione consentirà di riorganizzare l’area sotto il profilo urbanistico e funzionale, migliorando la fruibilità degli spazi e contribuendo in modo concreto al benessere quotidiano della comunità scolastica.

