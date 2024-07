Santa Croce: arrestato corriere della droga. Aveva quasi due chili e mezzo di hashish e marijuana

Un corriere della droga di 45 anni, nato in provincia di Cosenza ma residente a Santa Croce Camerina, è stato arrestato venerdì 28 giugno dalla Squadra Mobile di Ragusa. L’uomo, B.E., già noto per precedenti specifici, è stato trovato in possesso di quasi due chili e mezzo di hashish e marijuana.

Le indagini

Le indagini hanno rivelato che B.E. aveva avviato un’attività di spaccio nella sua abitazione, trasformandola in un vero e proprio “market della droga”. Nei giorni precedenti all’arresto, la sezione narcotici ha osservato un continuo andirivieni di persone dalla casa. Venerdì mattina, B.E. è stato pedinato mentre lasciava la sua abitazione e, nonostante le sue manovre evasive, è stato intercettato sulla Strada Statale 115 all’uscita di Comiso in direzione Ragusa.

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato sul sedile posteriore della sua auto una scatola con un’etichetta di “Poste italiane” contenente 2,167 kg di hashish e 411 grammi di marijuana, per un totale di 2,470 kg. La droga era stata spedita dal nord Italia al “Punto Posta” di Comiso, dove B.E. l’avrebbe ritirata per poi distribuirla nelle piazze della provincia.

Una successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 107 grammi di hashish, parte dei quali già confezionati in dosi pronte per la vendita, oltre a strumenti per il confezionamento della droga. La droga sequestrata avrebbe fruttato oltre trentamila euro una volta immessa sul mercato.

© Riproduzione riservata