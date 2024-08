Santa Croce approva in consiglio la variante al Prg

Il Consiglio comunale di Santa Croce Camerina ha approvato ieri all’unanimità la variante al Piano regolatore generale (PRG), segnando un momento cruciale per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo sostenibile della comunità.

“Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i cittadini in meno di due anni di amministrazione,” ha dichiarato il sindaco Peppe Dimartino. “Ringrazio il consiglio comunale nella sua interezza per questo risultato. Oggi possiamo immaginare un futuro che rispetta i canoni della tutela ambientale, dello sviluppo turistico, del riordino della fascia costiera, e di parametri equi per tutti.”

Il percorso

Il sindaco ha sottolineato come l’amministrazione abbia lavorato per evitare sprechi di denaro e di tempo, migliorando la procedura avviata nel 2017 con alcuni emendamenti e approvandola in giunta. L’esame del consiglio ha permesso ulteriori emendamenti qualificanti. Ora si attendono le osservazioni prima di avviare la conclusione dell’iter alla Regione Siciliana.

Un lavoro collettivo

Dimartino ha espresso disappunto per le critiche politiche ricevute, ricordando che in passato erano stati elargiti incarichi per un piano regolatore che non andò in porto e che l’atto presentato nella precedente sindacatura fu ritirato per mancanza di condizioni politiche per la sua approvazione. “Sono stati persi anni ed è giusto che chi ha la responsabilità politica di questo ne prenda atto.”

Il sindaco ha poi ringraziato l’assessore all’urbanistica Davide Mandarà, la giunta comunale, tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza che hanno partecipato alla votazione con grande senso di responsabilità e collaborazione, il progettista, il dirigente e tutto il personale dell’ufficio tecnico che hanno lavorato alacremente per questa variante.

“Con il coraggio delle scelte siamo riusciti a centrare un obiettivo importante che darà impulso a Santa Croce e consentirà di programmare e pianificare,” ha concluso il sindaco Dimartino. “Alla fine di un percorso intenso, raccogliamo i frutti del lavoro e del dialogo di cui i cittadini potranno beneficiare.”

