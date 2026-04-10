Santa Croce accelera sul digitale: attivo il Canale Telegram del Comune

Santa Croce Camerina compie un nuovo passo nel processo di digitalizzazione della comunicazione pubblica. È infatti attivo il Canale Telegram ufficiale del Comune, uno strumento pensato per garantire un flusso informativo più rapido, diretto e costante tra amministrazione e cittadini, rafforzando la diffusione delle notizie di interesse pubblico e migliorando l’accesso ai servizi comunali.

Un canale diretto e immediato con la cittadinanza

Il nuovo Canale Telegram del Comune di Santa Croce Camerina si inserisce in un più ampio percorso di innovazione della comunicazione istituzionale e punta a rendere le informazioni più accessibili e tempestive. Attraverso questo strumento, collegato in tempo reale agli aggiornamenti del sito istituzionale, i cittadini ricevono notifiche direttamente sul proprio smartphone su eventi, lavori pubblici, modifiche alla viabilità, allerte meteo, comunicazioni della protezione civile e scadenze amministrative, garantendo così una diffusione capillare delle informazioni essenziali per la vita quotidiana della comunità.

Un ecosistema digitale in continua evoluzione

Il nuovo canale non nasce come iniziativa isolata, ma si integra in una strategia più ampia di comunicazione digitale già avviata dall’amministrazione comunale. Negli ultimi mesi, infatti, il Comune ha potenziato i propri strumenti informativi attraverso il canale WhatsApp istituzionale che ha già superato i 650 iscritti, il restyling del sito ufficiale reso più accessibile e intuitivo, l’aggiornamento costante dei profili social e il servizio “Sindaci in Contatto”, creando un sistema informativo integrato e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.

Informazioni tempestive anche nelle emergenze

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle comunicazioni urgenti. Il Canale Telegram diventa infatti uno strumento strategico per la diffusione immediata di avvisi legati ad allerte meteo, emergenze di protezione civile e situazioni critiche sul territorio, contribuendo a migliorare la capacità dell’amministrazione di informare rapidamente la popolazione e garantire maggiore sicurezza.

Privacy garantita e comunicazione trasparente

Il servizio attivato dal Comune è strutturato come un canale informativo unidirezionale, nel quale le comunicazioni vengono pubblicate esclusivamente dall’ente senza possibilità di interazione tra gli utenti. L’iscrizione è completamente anonima e garantisce la piena tutela della privacy, poiché gli iscritti non sono visibili tra loro e non è possibile accedere ai dati personali degli altri utenti.

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