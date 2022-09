Sanità: si litiga tra sindaci e Asp mentre i cittadini subiscono disservizi e insopportabili attese

Parole che non sono per nulla piaciute all'Asp anche perchè hanno causato una serie di commenti decisamente non positivi sulla sanità iblea. L'Asp replica cosi' ad Aiello: "La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa apprende, con sorpresa e rammarico, dell’ennesimo post del sindaco di Vittoria che, sulla propria pagina Facebook, alimentando una ridda di commenti offensivi e gratuiti, parla di “sanità insostenibile”; “sanità vittoriese al punto di rottura”; “Pronto Soccorso è una trincea” e “servizi insostenibili”. Pur nel flusso costante di accessi, che negli ultimi giorni ha messo a dura prova il personale in servizio, e al netto delle attese che possono infastidire gli utenti, non si rintracciano criticità rilevanti o episodi fuori dal comune. Invitiamo pertanto il sindaco Aiello, qualora ce ne siano i presupposti, a riferire di eventuali disservizi direttamente alla Direzione dell’ASP, in modo da facilitare la risoluzione dei problemi. Si approfitta della circostanza, poco piacevole, per ringraziare medici e operatori sanitari dell’U.O.C. di Pronto Soccorso dell’ospedale “R. Guzzardi”, per l’abnegazione e l’impegno con cui svolgono le rispettive mansioni".

Ma a far "fuoco" sull'Asp c'è anche un altro sindaco, Roberto Ammatuna, che da Pozzallo parla di ritardi nel far partire il pta in città. "Sono intollerabili i ritardi delle procedure di verifica e approvazione del progetto definitivo del PTA di Pozzallo – sottolinea Ammatuna -Un’opera importantissima per la città colpevolmente bloccata negli uffici dell’ASP di Ragusa. In questo momento a Pozzallo si vive uno stato di precarietà in alcune strutture sanitarie. L’edificio di via Napoli necessita di alcune opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria che ormai sono assolutamente indifferibili. Il P.T.A. e la Guardia Medica sono allocati in locali angusti e in affitto. Ecco perché il PTA, che deve essere realizzato in via Follereau, sarebbe la giusta risposta ad una esigenza sanitaria fortemente reclamata dai cittadini. Non bisogna dimenticare inoltre che Pozzallo, è sede di un grande porto commerciale e di una grande zona industriale. La stessa città, come poche altre in Italia, deve far fronte ad un fenomeno migratorio che deve essere affrontato con servizi e strutture sanitarie efficienti. Diventa assolutamente inaccettabile il comportamento di un’ASP che ha il finanziamento dell’opera, ha un progetto definitivo ed esecutivo pronto e non riesce ad eseguire una semplice operazione di verifica e approvazione del progetto stesso per dare il via libera alla gara di appalto".

Come vedete, botta e risposta tra istituzioni mentre i cittadini subiscono disservizi con, a volte, tempi inumani e non accettabili per le attese al pronto soccorso dove medici e infermieri lavorano a più non posso. Ma non basta. E comprendiamo pure che l'Asp può intervenire fino ad un certo punto, ma una qualche soluzione è necessaria. Ed allora piuttosto che litigare via social e via stampa, fate la pace e trovate soluzioni. Quelle che tutti noi, da voi, ci aspettiamo.