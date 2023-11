Sanità e bagarre: il Consiglio comunale di Vittoria non si smentisce. In aula insulti e bagarre

Sanità e bagarre. A vuoto la seduta del consiglio comunale di Vittoria dedicata alla disamina della situazione sanitaria del distretto occidentale della provincia, che comprende i comuni di Vittoria, Comiso e Acate.

La richiesta di rinvio è arrivata via pec da parte del consigliere comunale Giuseppe Scuderi che aveva presentato un ordine del giorno sul tema della sanità.

La presidente del consiglio comunale Concetta Fiore aveva avvertito telefonicamente i parlamentari del possibile rinvio. La deputata 5 Stelle Stefania Campo non ha partecipato, mentre Nello Dipasquale, deputato questore del Pd all’Ars, si è presentato in aula ritenendo che una telefonata informale non bastasse a dichiarare il rinvio del punto all’ordine del giorno.

I consiglieri del Pd hanno insistito che il punto venisse trattato e che il parlamentare presente potesse intervenire e dire la propria. La bagarre si è accesa proprio sul filo della “correttezza istituzionale”, con i consiglieri della ex maggioranza che hanno lamentato l’improprietà del comportamento della presidente Fiore. Anche le consigliere Sara Siggia, Bianca Mascolino e Valentina Argentino, quest’ultima dei 5 stelle, hanno ritenuto che – cista la presenza di Dipasquale – fosse ormai opportuno incardinare il punto. Argentino ha però fatto notare che la deputata 5 Stelle Stefania Campo non era intervenuta proprio perché invitata a non farlo.

Bianca Mascolino ha sposato – da un punto di vista formale – le posizioni della ormai ex maggioranza, ma ha rilevato come la richiesta di un comportamento istituzionale corretto faccia a pugni con altri precedenti atteggiamenti in cui sono stati ripetutamente violate le prerogative dei consiglieri comunali di opposizione. Ha lamentato tra l’altro la ormai cronica assenza del sindaco Francesco Aiello, persino in una seduta dedicata ai temi della sanità.

Dipasquale ha lasciato l’aula. Giuseppe Nicastro lancia strali contro la presidente

L’onorevole Nello Dipasquale ha chiesto ripetutamente di intervenire, poi ha abbandonato l’aula. La presidente Concetta Fiore aveva spiegato che avrebbe dato a Dipasquale la possibilità di intervenire a telecamere spente – come prevede il regolamento. Tutti i consiglieri della coalizione Aiello hanno abbandonato l’aula. Lo ha fatto anche l’assessore Francesca Corbino, presente in aula in quanto delegata dal sindaco per la sanità. L’assessore Giuseppe Nicastro ha abbandonato l’aula lanciando dure accuse davanti alla telecamera nei confronti della presidente.