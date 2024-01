Sanità: dal confronto sindaci-Asp emergono le difficoltà di accesso al Pronto Soccorso. Troppe richieste a volte immotivate

Confronto aperto all’interno della conferenza dei sindaci svolta al Comune di Ragusa e che ha visto la partecipazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), del dott. Fabrizio Russo e del direttore sanitario, Raffaele Elia. Discussi i dati di performance aziendale e affrontate le questioni più pressanti che caratterizzano il panorama sanitario locale.

Il Commissario Straordinario Russo ha delineato il percorso intrapreso fin dalla precedente Conferenza dei Sindaci del 29 novembre. Ha sottolineato l’importanza di condividere sistematicamente i dati di performance aziendale per mantenere informati i primi cittadini sull’andamento dell’assistenza sanitaria nella provincia iblea. Durante l’incontro precedente, sono stati presentati indicatori sull’assistenza ospedaliera, e Russo ha assicurato di fornire ulteriori dati sull’assistenza territoriale, come Pronto Soccorso, Guardie mediche, Presidi territoriali di emergenza e Punti di primo intervento.

Il Commissario ha consegnato la reportistica concordata, sottolineando che la decisione di posticipare la Conferenza al 23 gennaio è stata presa di comune accordo con i sindaci, considerando la vicinanza con le festività natalizie.

Durante l’incontro, sono emersi dati di notevole interesse, come l’incremento dell’8% degli accessi nei Pronto Soccorso della provincia, con un notevole +18% solo nel Pronto Soccorso di Ragusa. Tuttavia, l’assessore di Ragusa, Giovanni Iacono, ha evidenziato che solo il 14% di tali accessi ha comportato un ricovero ospedaliero. Si è ipotizzato un possibile cambio di atteggiamento dei pazienti, che sembrano orientarsi maggiormente verso il Pronto Soccorso piuttosto che verso il medico di famiglia, come dovrebbero fare, invece.

Tra le tematiche affrontate, l’Amministrazione comunale ha sollevato la questione della riduzione dei servizi del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) e del Centro Diurno Alzheimer. Il Commissario Russo si è impegnato a discutere approfonditamente tali questioni in un incontro dedicato entro il mese.

Altro tema dibattuto riguarda le ambulanze del 118 medicalizzate, con la conferenza dei Sindaci e i vertici dell’ASP pronti a incontrare i responsabili della Società per l’esercizio dell’Urgenza Sanitaria (SEUS) per affrontare le criticità emerse.

Un ulteriore aspetto cruciale riguarda la continuità assistenziale per patologie come il Linfedema. L’assessore Iacono ha sottolineato l’importanza di estendere il servizio fisioterapico, garantendo una presa in carico adeguata.

Infine, la Conferenza dei Sindaci ha espresso preoccupazione riguardo alla Radioterapia presso l’Ospedale Maria Paternò Arezzo, chiedendo la sua trasferenza all’Ospedale Giovanni Paolo II per garantire locali più idonei. La direzione sanitaria ha assicurato di avere un progetto strutturale per rendere più estesi e funzionali i locali, sfruttando il nuovo acceleratore lineare di ultima generazione.

La Conferenza ha concluso deliberando l’invito all’Assessore regionale alla sanità a Ragusa per discutere sull’attuazione della riforma dei servizi territoriali in provincia.