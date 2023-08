Sanità: Aiello lancia “u carricuni” mobilitazione generale

di Francesca Cabibbo – Assemblea pubblica e presidio di protesta questa sera a Vittoria a difesa della sanità per chiedere che vengano garantiti i servizi essenziali per la popolazione.

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha chiamato a raccolta la città per lanciare un’azione di protesta in difesa della sanità.





L’assemblea fa seguito all’episodio di ferragosto, quando un cittadino denunciò il fatto che la Guardia medica fosse chiusa e Aiello rilanciò la protesta. Nell’assemblea di oggi il sindaco ha riconosciuto che talvolta i medici della Guardia medica devono uscire per interventi sanitari esterni, ma ha rilanciato la protesta parlando dei problemi della sanità siciliana e chiamando alla mobilitazione i sindaci perché si garantiscano i diritti essenziali.

Aiello ha usato un termine dialettale forte, U CARRICUNI, per denominare l’azione di protesta partita questa sera da Scoglitti, ma con lo sguardo puntato a tutti i problemi e le disfunzioni della sanità, a partire del numero esiguo dei medici del Pronto Soccorso di Vittoria, dove talvolta è in servizio per il turno solo un medico.

Aiello ha parlato di “problemi di gestione della sanità pubblica” e ha ricordato come in Lombardia si sia già avviata la strada della privatizzazione anche dei Pronto soccorso e come anche in Sicilia sembra si stia imboccando la stessa strada.





Aiello: “La pazienza della maratona, non la velocità dei centometristi”

Il sindaco ha parlato di una mobilitazione lunga “serve la pazienza della maratona e non la velocità dei centometristi” ha detto Aiello e si è detto pronto ad una mobilitazione forte, da portare anche nelle stanze del governo regionale a Palermo.





L’invito alla mobilitazione dei sindaci siciliani

Si è poi detto convinto che questa battaglia può essere condotta solo dai sindaci, i soli che conoscono i problemi dei territori perché a diretto contatto con la gente e ha lanciato la proposta di “una mobilitazione democratica e istituzionale dei sindaci di Sicilia”.

All’assemblea erano presenti il vicesindaco Peppe Fiorellini, gli assessori Cesare Campailla, Giuseppe Nicastro, Salvatore Avola e Francesca Corbino e la vicepresidente del consiglio comunale Rosetta Noto, insieme al segretario cittadino del Partito Democratico Angelo Curciullo. Hanno partecipato circa 40 cittadini.