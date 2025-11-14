San Martino in Oratorio, a Ragusa torna la festa dell’autunno tra musica, tradizioni e comunità

Torna una delle ricorrenze più attese dell’autunno: “San Martino in Oratorio”, la grande festa organizzata dall’Oratorio Salesiano di Ragusa, in programma sabato 15 novembre, a partire dalle ore 18, nel cortile della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice.

Un appuntamento che unisce amicizia, musica, sapori tipici e spirito comunitario, coinvolgendo famiglie, giovani e bambini.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, pensato per favorire partecipazione, crescita e inclusione. A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza dell’Ispettore salesiano don Domenico Saraniti, che porterà il suo saluto alla comunità e ai partecipanti.

Sport e festa: il torneo di pallavolo 6 vs 6

Il programma prevede un torneo di pallavolo 6 contro 6, aperto a squadre composte da massimo otto giocatori. Una regola importante: ci dovrà essere sempre almeno una ragazza in campo, per promuovere partecipazione e inclusività.

Sport, divertimento e condivisione si mischiano così in una sfida amichevole pensata per coinvolgere ragazzi e adulti.

Sapori d’autunno: salsicciata, ricotta calda e vino novello

Non mancherà il momento conviviale, da sempre il cuore della festa di San Martino. I partecipanti potranno gustare: salsicciata, frittelle, ricotta calda, vino novello, il tutto accompagnato da un’atmosfera gioiosa e autentica.

Musica dal vivo con “Swing e Dintorni”

A far cantare e ballare i presenti ci penserà il gruppo musicale “Swing e Dintorni”, che animerà la serata con brani popolari e ritmi coinvolgenti, capaci di trasformare il cortile dell’oratorio in un piccolo palcoscenico di festa.

