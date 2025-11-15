San Giacomo–Noto, finanziati gli interventi sulla provinciale: 10 km da rifare

Un importante intervento di manutenzione straordinaria interesserà la SP 55 Giarratana – Noto antica, fondamentale arteria di collegamento tra i territori di Giarratana, Modica e Noto. Sono stati infatti stanziati 700 mila euro dalla Regione siciliana destinati al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il rifacimento di un tratto di quasi 10 chilometri e per la messa in sicurezza del ponte Nobile sul fiume Tellaro, infrastruttura che collega le province di Ragusa e Siracusa.

Una strada in condizioni critiche: urgenti gli interventi

La SP 55, nota come strada San Giacomo – Nobile – Noto, presenta da anni un livello di degrado avanzato dovuto a: agenti atmosferici, transito quotidiano di mezzi pesanti e agricoli, prolungata assenza di manutenzione.

Le condizioni critiche del manto stradale rappresentano ormai un rischio concreto per la sicurezza degli automobilisti, soprattutto nelle aree che attraversano le contrade da San Giacomo (frazione di Ragusa) fino al ponte Nobile.

Cosa prevede il finanziamento

Il progetto finanziato prevede: il rifacimento completo del manto stradale per circa 10 km, la messa in sicurezza del ponte Nobile sul fiume Tellaro, interventi sul tracciato per garantire maggiore stabilità, miglioramento della viabilità interprovinciale Ragusa–Siracusa.

Intervento inserito tra le priorità del territorio

L’opera è stata inserita tra quelle ritenute prioritarie all’interno dei quasi 4 milioni di euro complessivi destinati alla viabilità del territorio ibleo. Il Libero Consorzio di Ragusa, tramite i propri uffici tecnici, ha riconosciuto la necessità e l’urgenza di programmare il rifacimento della SP 55 per garantire sicurezza, continuità viaria e tutela delle infrastrutture storiche, come il ponte Nobile.

Verso l’avvio dei lavori

Con il finanziamento già assegnato, si procede ora verso l’iter tecnico-amministrativo che consentirà di avviare i lavori. A darne notizia l’on. Ignazio Abbate.

