San Giacomo: ex scuola rurale diventa polo educativo e ludico per minori e genitori

Ragusa si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato ai giovani e alle famiglie: l’ex scuola rurale di San Giacomo, abbandonata da decenni, diventerà un moderno centro aggregativo co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il progetto punta a offrire un luogo sicuro, stimolante e inclusivo per ragazzi dai 4 ai 18 anni, con attività didattiche, ludiche e socio-educative, all’interno e all’esterno dell’edificio.

“Era stato realizzato per ospitare una piccola scuola rurale, poi caduta in abbandono. Ora, grazie al co-finanziamento FESR, diventerà un centro aggregativo in mezzo alla natura”, ha dichiarato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Gli interventi hanno previsto la ristrutturazione completa dell’edificio e dell’area esterna, con arredi, attrezzature moderne e adeguamenti per abbattere le barriere architettoniche.

L’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida, ha spiegato che all’interno del centro saranno disponibili una “snoezelen room” per la stimolazione sensoriale, due sale polivalenti per percorsi didattici, doposcuola, laboratori musicali e di sostegno genitoriale. All’esterno, un porticato, una serra bioclimatica e un orto didattico permetteranno attività motorie, sportive e di esplorazione. Gli impianti, realizzati ex novo, sono pensati per garantire risparmio energetico e sostenibilità.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto l’assessora all’Inclusione Sociale, Elvira Adamo – è creare un luogo di condivisione, supporto e socializzazione per le famiglie, con percorsi educativi e attività ludico-ricreative, anche all’aperto, per minori e adulti”. La gestione sarà affidata a un ente del terzo settore individuato tramite procedura pubblica, con un’équipe multidisciplinare composta da psicologi, educatori, pedagogisti, mediatori culturali, insegnanti di musica, animatori sportivi e operatori di segreteria.

Il servizio, attivo inizialmente per 12 mesi, sarà erogato dal lunedì al venerdì, con possibilità di estensione al sabato e alla domenica e nei periodi di chiusura scolastica.

© Riproduzione riservata