Sampieri scelta dalla tv danese come location per una serie televisiva

La tv di Stato danese, in collaborazione con la Scicli Film Commission, ha Sampieri per ambientare alcune scene di una serie tv. La serie, ambientata nelle Isole Vergini, è incentrata sulla condizione degli schiavi nel 18º secolo. E’ stato scelto un campo con coltivazioni di canna da zucchero vicino all’antica stazione ferroviaria di Sampieri come location. Un tocco autentico alla narrazione che offre uno scenario suggestivo e storico per la serie.

IL TERRITORIO SICILIANO META PER TANTE PRODUZIONI TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE

Questa collaborazione testimonia anche l’importanza e l’attrattiva delle location siciliane per produzioni cinematografiche e televisive internazionali. Scicli, da sempre, sostiene e promuove l’industria cinematografica locale, contribuendo così alla valorizzazione del territorio e alla creazione di opportunità economiche.

È un ulteriore esempio di come il patrimonio storico e culturale della Sicilia possa essere valorizzato attraverso il mondo dell’audiovisivo, offrendo un’esperienza unica sia per gli spettatori che per gli stessi professionisti del settore.

© Riproduzione riservata