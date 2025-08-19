Sampieri: annullato l’incontro con Simonetta Agnello Hornby

L’appuntamento previsto per venerdì 22 agosto alle 19.00 nel living del Pata Pata con Simonetta Agnello Hornby è annullato. La scrittrice siciliana, che vive a Londra, ha comunicato di essere impossibilitata a raggiungere Sampieri per motivi strettamente personali.

Agnello Hornby avrebbe dovuto tenere una lectio magistralis sul tema: “La letteratura del ‘900 siciliano con gli occhi delle donne”. L’autrice si è riservata di recuperare l’incontro in una prossima occasione.

La direzione artistica e l’organizzazione degli eventi ringraziano la scrittrice per aver condiviso il progetto culturale della settima edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e della seconda di “Cogitare”, augurandole il meglio.

“Cogitare” riprende con Orazio Carpenzano

Il ciclo culturale “Cogitare” riprende mercoledì 20 agosto alle ore 19.00. Protagonista sarà il Prof. Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di Architettura de “La Sapienza” di Roma, con una lectio sul tema: “Le forme dell’acqua tra la terra e il mare”.

L’incontro affronterà questioni urbanistiche di grande attualità: l’occupazione delle coste, la gestione delle acque marine e fluviali, e la loro importanza per il governo dei territori. L’obiettivo è proporre strategie urgenti e indispensabili per garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

L’appuntamento vale come corso di formazione per l’Ordine degli Architetti di Ragusa, sponsor dell’evento.

