Cacciari inaugura “Cogitare”: folla al Pata Pata per la lectio sull’intelligenza artificiale

Un’attesa ampiamente ripagata ha segnato l’inaugurazione della seconda edizione di Cogitare, rassegna culturale ospitata nel suggestivo living del Pata Pata. Protagonista della serata il prof. Massimo Cacciari, tra i più autorevoli filosofi italiani, che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo quanto mai attuale: “Intelligenza artificiale, identità umana e ottimismo della volontà”.

Di fronte a un pubblico numeroso come mai prima, Cacciari ha articolato un discorso profondo e accessibile, offrendo spunti di riflessione su una delle sfide più complesse del nostro tempo. Al centro dell’intervento, il rapporto tra la potenza dell’uomo e il rischio della sua hybris, ovvero la tracotanza che può nascere dall’eccesso di fiducia nella tecnica.

«Nessuno è potente come l’uomo» – ha esordito il filosofo – «ma proprio questa forza cela un pericolo: che la tecnica, quando ben costruita, superi l’umano fino a confondersi con esso». Un rischio evidenziato da tecnologie capaci di entrare in relazione empatica con l’essere umano, generando emozioni e simulando intelligenze affettive. In questo scenario, diventa sempre più difficile distinguere l’uomo dalla macchina.

Cacciari ha criticato la falsa dicotomia tra intelligenza artificiale e intelligenza umana: «Non si tratta di due realtà in contrapposizione, ma di forme cognitive differenti. L’umano è singolare, irripetibile, legato all’unicità della specie e dei soggetti. L’IA, invece, è generalizzante, globale, orientata alla riproduzione e all’efficienza».

Il filosofo ha poi sottolineato come l’intelligenza artificiale sia destinata a cambiare radicalmente ambiti fondamentali della società: dalla sanità al diritto, dall’educazione alla politica. Il vero nodo, ha spiegato, riguarda il campo del dover essere: «L’IA tende a eliminare l’imprevedibile, a razionalizzare. Questo metterà in crisi la politica, che per sua natura si fonda sulla decisione e sulla capacità di affrontare l’incertezza».

Al termine dell’incontro, il pubblico ha avuto l’opportunità di dialogare con Cacciari, ponendo domande e ricevendo risposte puntuali e stimolanti in un clima di grande attenzione e partecipazione.

I prossimi appuntamenti di Cogitare

Lunedì 4 agosto: Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica, presenterà il suo romanzo “Sipario Siciliano. Storie di donne, passioni, segretari, mafia ed eroi senza gloria”. A dialogare con l’autore sarà l’attrice Ester Pantano.

Mercoledì 6 agosto: Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, terrà una lectio in occasione dei 200 anni del Museo Egizio. L’archeologo sarà introdotto da Marco Sammito e Giovanni Di Stefano.

Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 19:00 e prevedono ingresso gratuito.

