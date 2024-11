Salvo Noè ospite del Duomo di San Giorgio di Modica per presentare “La paura come dono”

La Parrocchia Chiesa Madre San Giorgio di Modica è lieta di annunciare l’incontro “La Paura come Dono”, che *si terrà domenica 10 novembre 2024 alle ore 18:00* presso la *Chiesa Madre San Giorgio.*

L’evento vedrà come *relatore il dott. Salvo Noè*, psicoterapeuta, docente in psicologia, mediatore familiare ed esperto in processi formativi. È attualmente *uno dei formatori più apprezzati a livello nazionale*. Recentemente ha pubblicato *“La Paura come dono” un dialogo con Papa Francesco sul tema della paura*, un viaggio verso la libertà interiore. In questo testo Salvo Noè attraverso il dialogo con il Santo Padre mostra come la paura può diventare un dono e per arrivarci, c’è bisogno di incontrare le tortuosità della vita.

L’iniziativa, promossa dal Chiesa Madre San Giorgio, si inserisce nel quadro delle attività di accompagnamento pastorale dedicate alle famiglie e alle coppie, *promosse con dedizione e impegno dal parroco Padre Michele Fidone*. Gli incontri mensili si svolgono ogni seconda domenica del mese e sono nati con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione e confronto su tematiche di grande rilevanza per la vita familiare e personale.

Padre Michele Fidone estende un invito caloroso alla comunità locale, richiamandosi alle parole di Papa Francesco *contenute nell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia*, dove il Pontefice invita a farsi carico delle fragilità delle famiglie, perché oggi sono a dura prova. Questi incontri, infatti, sono un farsi carico delle fragilità, non per giudicare ma per accogliere. Un momento di accompagnamento spirituale.

“*La Chiesa ha il compito di andare incontro a coloro che desiderano rimanere vicini a Dio, per aiutarli a trasformare i fallimenti e le sofferenze in opportunità di cammino verso la pienezza del Vangelo*” aggiunge Padre Michele.

L’appuntamento di giorno 10, attraverso la formazione di Salvo Noè, *permetterà ai partecipanti di approfondire il tema della paura*, affinché possa essere vissuta come una risorsa per la crescita personale e spirituale, trasformandola in un “dono” capace di arricchire la vita di ciascuno.

Si tratta di una conferenza, aperta a tutti, che mira *a offrire strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane e riscoprire la forza interiore*. Infatti, l’evento rientra nell’ambito del percorso pastorale ispirato al capitolo ottavo dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia intitolato “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”. Questo cammino intende fornire *sostegno e accompagnamento alle famiglie* in condizioni di vulnerabilità, promuovendo il dialogo, il perdono e la ricerca della gioia autentica dell’amore.

L’incontro si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa Madre San Giorgio di Modica. L’intera comunità è invitata a partecipare a questa preziosa occasione di riflessione e crescita condivisa. Inoltre sarà garantito il servizio animazione per i bambini.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata